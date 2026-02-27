Какой будет погода в Баку в последний день зимы?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 28 февраля – последний день зимы.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами осадки. В первой половине дня в отдельных районах возможны сильные осадки, переходящие в мокрый снег. Периодически будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днём составит +1…+5 °C. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность - 80–90 %.

В регионах Азербайджана также ожидаются местами осадки, вероятен снег, в отдельных районах возможны сильные осадки. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0…+4 °C, днём +4…+7 °C; в горах ночью −5…−10 °C, в высокогорье −10…−15 °C, днём в горах 0…−5 °C.

Ночью и утром на некоторых горных и предгорных дорогах возможен гололёд.