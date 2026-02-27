В Тегеране организована фотовыставка, приуроченная к Ходжалинскому геноциду - ФОТО

В посольстве Азербайджана в Исламской Республике Иран открылась фотовыставка и состоялась церемония поминовения под названием «Вечно живые шехиды. Построенный и благоустроенный Ходжалы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Затем были показаны короткометражные фильмы о Ходжалинском геноциде, обратив внимание присутствующих к ужасающим последствиям трагедии, выступившие подчеркнули, что эта резня была преступлением против человечности. Вместе с тем, участникам церемонии была предоставлена подробная информация о широкомасштабных работах по благоустройству и созиданию в Ходжалы.

Также отмечалось открытие при участии Президента Азербайджана созданного в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.