По факту трагедии в отеле возбуждено дополнительное уголовное дело — Допрошена чета Мехтиевых

Как сообщалось ранее, по факту гибели четырёх молодых людей в результате поражения электрическим током в Бинагадинском районе арендатор «Lake Hotel» был приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как стало известно Qafqazinfo, по данному инциденту возбуждено ещё одно уголовное дело.

Новое дело связано с прокладкой линии электропередачи, ставшей причиной гибели молодых людей. Линия была проведена для сельскохозяйственного земельного участка площадью 102 гектара, расположенного в посёлке Новханы и оформленного на имя Галины Мехтиевой — супруги бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева.

На принадлежащей Галине Мехтиевой территории действовали различные производственные и перерабатывающие предприятия.

В настоящее время по факту в прокуратуре проводятся всесторонние следственные действия.

Сообщается, что в рамках уголовного дела супруги Мехтиевых также дали показания.

Отметим, что трагедия произошла в ноябре прошлого года. В результате поражения электрическим током погибли четверо официантов, работавших в «Lake Hotel».

