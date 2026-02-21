Новая услуга в Бакинском международном морском торговом порту стала проблемой для предпринимателей? - ВИДЕО

В Бакинском международном морском торговом порту в посёлке Алят с 13 февраля застряли грузовые автомобили, заполненные различным грузом, заявили в соцсетях предприниматели.

По словам заявителей, они не могут попасть на паром из-за недавно появившей VIP-услуги.

Они отмечают, что те, кто платит 1 200 долларов за посадку на паром, пользуются VIP-услугой:

"В таком случае посадка на паром для тех, кто не желает пользоваться этой услугой, задерживается. Мы ждём здесь с 13 февраля. Срок доставки товара истекает, но мы до сих пор не можем отправиться в путь".

Источник: Oxu.Az