В Кяльбаджар, Ходжавенд и Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Кяльбаджар, город Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, на данном этапе в город Кяльбаджар возвращаются 27 семей (118 человек), в город Ходжавенд - 41 семья (138 человек), в село Хоровлу Джебраильского района - 40 семей (196 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.