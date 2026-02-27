В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

11. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

12. Улица Зарифы Алиевой;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.