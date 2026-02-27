Взрыв в кафе в Казахстане: много погибших

Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Щучинске Акмолинской области в Казахстане, сообщает РИА Новости.

В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек.

Всего пострадали 26 человек. В районную больницу доставлены 13 человек, позже пятерых из них на реанимобилях доставили в больницу города Кокшетау. Еще шесть человек отпустили на амбулаторное наблюдение.