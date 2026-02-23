 NASA: В конце февраля шесть планет выстроятся в один ряд | 1news.az | Новости
NASA: В конце февраля шесть планет выстроятся в один ряд

First News Media23:55 - 23 / 02 / 2026
В конце февраля на небе можно будет наблюдать парад планет.

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

«28 февраля мы увидим на вечернем небе не одну, не две, а целых шесть планет. Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер появятся вскоре после захода солнца», — говорится в сообщении.

В НАСА уточнили, что при благоприятных погодных условиях невооруженным глазом будут видны только четыре планеты — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. При этом для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются оптические приборы, отметили в агентстве.

