Кянан Гулузаде: «Туристический сектор Азербайджана полностью готов к приему гостей WUF13»

«Безусловно, наш туристический сектор полностью готов к проведению мероприятия. Основной туристический фокус будет сосредоточен на Баку и Абшероне».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом журналистам на медиа-брифинге, посвященном подготовке к форуму WUF13, сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По словам представителя агентства, для обеспечения размещения участников налажена оперативная связь более чем со ста отелями Баку и Абшерона. На данный момент свыше 60 гостиниц уже открыли продажи и бронирование номеров через международные платформы.

К. Гулузаде уточнил, что в столице функционируют 206 сертифицированных отелей различных категорий, чей совокупный фонд превышает 12 тысяч номеров. В качестве альтернативы гостям доступны еще 126 объектов размещения. Программа пребывания также включает 24 туристических маршрута, охватывающих практически все ключевые локации страны. В их число входят туры по Баку и Абшерону, а также поездки в Карабах, Восточный Зангезур, Шеки, Шамахы, Губу, Гусар, Ленкорань и другие регионы.

«В рамках этого масштабного события мы стремимся максимально широко представить туристический потенциал Азербайджана: продемонстрировать нашу культуру, наследие, национальную кухню и уникальную природу. Подобные форумы дают мощный импульс для популяризации страны на мировом уровне. Разумеется, финальные показатели будут зависеть от числа регистраций, но наш потенциал велик. В любом случае, ресурсов для размещения гостей в Баку и в целом по республике более чем достаточно для успешного проведения мероприятия», - подчеркнул Кянан Гулузаде.