Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием по формату организации»

Фаига Мамедова11:38 - Сегодня
«WUF13 станет уникальным мероприятием как по формату организации, так и по своей сути».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на медиа-брифинге, посвященном подготовке к WUF13, заявила директор отдела глобальных знаний и пропаганды Программы ООН по населенным пунктам Эдлам Йемеру.

«Эта конференция объединяет все заинтересованные стороны и ключевые группы со всего мира. Здесь собираются не только представители правительств, но и различные негосударственные структуры и участники.

Таким образом создается площадка для диалога, обмена мнениями и сотрудничества между государственным сектором в лице правительственных делегатов и неправительственным сектором, а также частным бизнесом.

Именно поэтому форум уникален по своей сути, структуре и форме проведения», - отметила Э.Йемеру.

Она добавила, что в глобальном масштабе 1,1 миллиарда человек живут в трущобах и неформальных поселениях в крайне нестабильных условиях, а более 300 миллионов человек являются бездомными.

«Всемирный форум городов (World Urban Forum) вынесет эту критическую ситуацию на первый план и сосредоточит внимание именно на данной теме. 2026 год важен еще и потому, что 10 лет назад - в 2016 году - в Кито (Эквадор) правительства стран мира объединились и взяли на себя обязательства по реализации мер в области устойчивой урбанизации. Это произошло в рамках конференции Habitat III, по итогам которой был принят документ, известный как «Новая программа развития городов». Таким образом, 10 лет назад мир обязался следовать этой программе. Теперь, в 2026 году, пришло время проанализировать прогресс, оценить проделанную работу, определить достижения и выявить оставшиеся пробелы. В то же время пора наметить следующий десятилетний этап реализации этой глобальной программы. В этом контексте WUF13 имеет огромное значение. Он соберет мировое сообщество, чтобы задать важные вопросы: насколько успешно мы реализовали «Новую программу развития городов» и что еще мы можем сделать в ближайшие 10 лет», - подчеркнула представитель ООН.

