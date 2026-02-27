На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

26 февраля около 16:00 на 243-м километре автодороги Баку-Газах грузовой автомобиль под управлением Гейдара Мирзоева сначала врезался в установленное на обочине металлическое ограждение, после чего съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП пострадавших нет - по данному факту проводится расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозок, с призывом соблюдать режим труда и отдыха, а также не садиться за руль при проблемах со здоровьем, в состоянии усталости или недосыпания.

«Не будем забывать, что ответственность на дороге - важное условие сохранения жизни и здоровья не только нас самих, но и других участников движения», - отмечается в обращении.