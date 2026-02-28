Количество погибших при ударе по начальной школе увеличилось до 85 человек - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших при ударе по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб увеличилось до 85 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру Минаба.

18:45

Количество погибших при ударе по начальной школе для девочек в расположенном на юге Ирана городе Минабе увеличилось до 70 человек, сообщает агентство Fars.

"В Минабе насчитывается приблизительно 70 погибших и 90 пострадавших соответственно", - указано в сообщении.

Известно, что в образовательном учреждении обучались 170 детей.

17:52

Не менее 60 детей погибли, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.

"Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов", - написал он в соцсети X.

Чиновник заявил, что по начальной школе для девочек попала ракета.

Ранее власти сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль.

Источник: РИА Новости

16:30

В результате израильских атак по территории Ирана число погибших в школе в Минабе возросло до 51 человек.

Как сообщает агентство Tasnim, число пострадавших возросло до 60.

15:54

40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе.

Об этом передает агентство IRNA.

15:38

Число погибших учеников начальной школы для девочек "Шаджаре Тайебе" в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 24, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

"На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Mehr передавало, что число погибших учеников начальной школы для девочек на юге Ирана возросло до 18.

Источник: Fars