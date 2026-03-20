В Азербайджане наступила весна.

Как сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории, в этом году весна в Азербайджане началась 20 марта в 18:46.

В день весеннего равноденствия солнечные лучи падают на экватор под прямым углом, из-за чего продолжительность дня и ночи практически одинаковая — около 12 часов. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное, что означает начало весны в Северном полушарии и осени — в Южном.