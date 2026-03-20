Пашинян: Мир между Армений и Азербайджаном был установлен ценой тяжелых потерь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу в связи с теми, кто призывает к войне.

Представляем это обращение, опубликованное в армянских СМИ:

«Четко констатировано, что руководимые Кочаряном, Карапетяном и Царукяном силы приняли на вооружение политику ревизии установленного между Арменией и Азербайджаном мира. Это означает, что они идут по дороге открытия дверей для войны. Эти силы говорят о том, что будут пересматривать установленный мир, о том, что пойдут по пути принуждения к миру, в том числе силовыми методами. Это однозначно и безоговорочно означает, что они не только открывают двери для войны, но делают ее неизбежной.

Мы должны четко зафиксировать, что это исторический перекресток. Между Арменией и Азербайджаном установлен мир, мы установили этот мир, что означает, что крепко закрыли двери войны. Отмеченные мной силы сейчас пытаются открыть эту дверь, и это, однозначно, судьбоносная угроза безопасности Армении.

Они говорят о гарантах. Для любого неангажированного наблюдателя очевидно, что этой риторикой они всего лишь открывают дверь для ввода в нашу страну миротворцев. А к каким последствиям привели действия миротворцев, все мы видели своими глазами. И силы, которые ведут к повторному наступлению на те же грабли, должны быть однозначно отвергнуты.

Обобщая хочу сказать следующее; давайте не забывать, что мы имели гаранта безопасности. Причем обязательства гаранта безопасности де-юре были очень четко и подробно сформулированы. Но этот механизм не сработал, такие механизмы не работают, и история, в том числе история армянского народа, показывает именно это.

Мир между Арменией и Азербайджаном установился только и только по той причине, что мы возложили наши надежды не на гаранта, а на самих себя. Посчитали это нашей задачей, которую должны решить мы! И наоборот, когда наше мышление было в контексте гаранта, когда мы думали, что есть гарант и он решит вопросы, или мы решим, но через него, каждый раз нас это приводило к эскалации, к обострению, к войне, к потерям.

Мир между Армений и Азербайджаном был установлен ценой тяжелых потерь. Но мы вышли на новый этап, сменив повестку выживания повесткой развития. Все силы, которые хотят открыть дверь пересмотра мира, неизбежным образом толкают нас, пытаются толкать из эпохи развития обратно в эпоху выживания. И во всех этих случаях история показывает, что выживаем мы не в нашей стране, а в чужих странах. Вот в этом причина того, что с повесткой пересмотра мира выступают эмиссары чужих стран».

