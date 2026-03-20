 Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» без США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» без США

First News Media18:12 - Сегодня
НАТО без США является «бумажным тигром», заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что страны альянса не захотели присоединиться к операции против получения Ираном ядерного оружия, и теперь, «когда война выиграна военным путем и для них почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить».

«Не хотят способствовать открытию Ормузского пролива — простого военного маневра, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это так просто и с таким небольшим риском. ТРУСЫ, и мы будем ПОМНИТЬ!», — резюмировал президент США.

Источник: РБК

Поделиться:
558

Все новости
1news TV

