Президент Сербии Александр Вучич в ближайший месяц совершит визит в Азербайджан.

Об этом сербский лидер заявил, отвечая на вопрос балканского бюро Report после заседания Совета национальной безопасности, посвященного энергетической ситуации.

Он сообщил, что Сербия нацелена на дальнейшее углубление взаимодействия с Азербайджаном:

"Я очень доволен сотрудничеством с Азербайджаном. В ближайший месяц ожидается мой визит в Азербайджан. Благодарен президенту Алиеву за дружбу и договоренности. Мы будем и далее углублять, ускорять и расширять наше сотрудничество".