Премьер-лига Азербайджана: «Нефтчи» уверенно обыграл «Имишли»

«Нефтчи» уверенно обыграл «Имишли» в рамках 25‑го тура Мисли Премьер‑лиги Азербайджана по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу бакинского клуба.

Хозяева уверенно захватили инициативу с первых минут: на 12‑й минуте точный удар оформил Алмейда, через три минуты Фарадж удвоил преимущество, а уже на 19‑й минуте Сафаров довёл счёт до крупного — 3:0.

Во втором тайме «Нефтчи» не сбавил темпа: на 50‑й минуте Фарадж оформил дубль, сделав счёт 4:0, на 55‑й минуте Махмудов забил пятый мяч, а окончательный результат поставил Сафаров, оформивший второй дубль — 6:0.

Бакинский коллектив полностью доминировал на поле на протяжении всей встречи и не оставил сопернику никаких шансов.