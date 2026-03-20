Арагчи обвинил Великобританию в участии в «агрессии» США и Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с британской коллегой Иветт Купер заявил, что использование США военных баз в Великобритании будет расценено как «участие в агрессии» против Исламской Республики Иран.

Как передаёт Al-Arabiya, точное время разговора не указывается.

Согласно заявлению МИД Ирана, Арагчи сказал: «Подобные шаги, безусловно, будут расценены как участие в агрессии и будут зафиксированы в истории отношений между двумя странами».