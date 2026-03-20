Арагчи: Иран не наносит тайных ударов, когда ведет диалог

Иран не совершает внезапных нападений ни на одну страну в период переговоров.

Oб этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в соцсети X, комментируя выступление президента США Дональда Трампа.

«Мы люди принципа, и иранцы не наносят тайных ударов, когда ведут диалог», - заявил он, добавив, что в случае нападения на Иран последует решительный ответ.

Арагчи также сообщил, что у Ирана есть разведывательная информация о планах Израиля нанести удары по инфраструктуре страны.

«Если по нашей инфраструктуре будет нанесен еще один удар, мы не будем относиться к этому сдержанно», - подчеркнул он.