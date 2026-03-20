First News Media21:00 - Сегодня
Россия предложила США сделку, по которой Кремль прекратил бы передавать Ирану разведывательную информацию, такую как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о РФ.

Об этом изданию Politico стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Два человека, знакомые с переговорами между США и Россией, заявили, что такое предложение российский посланник Кирилл Дмитриев выдвинул посланникам американского президента Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами.

США отклонили это предложение, добавили источники.

В то же время в публикации говорится, что сам факт наличия такого предложения вызвал беспокойство среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва пытается вбить клин между Европой и США в критический момент для трансатлантических отношений.

Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение "возмутительным".

Еще один источник рассказал, что Россия выдвинула США различные предложения по Ирану, но американская сторона отклонила их все.

Один европейский дипломат пытался преуменьшить риск российского предложения, отметив, что французский президент Эмманюэль Макрон в январе заявил, что "две трети" военной разведки для Украины сейчас предоставляет Франция.

Однако обмен разведданными остается последней важной опорой американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году прекратила большую часть финансовой и военной помощи.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
