В Баку в результате ДТП сгорел автомобиль - ФОТО

В Хатаинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль марки BMW.

Как передает Report, авария произошла на улице Сеида Азима Ширвани, где столкнулись легковой автомобиль BMW с государственным регистрационным номером 77-SM-527 и легковой автомобиль Audi с государственным регистрационным номером 90-LO-360.

В результате происшествия оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

По данному факту проводится расследование.