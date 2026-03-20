«Кяпаз» сенсационно обыграл «Карабах»

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги «Карабах» потерпел поражение на выезде от «Кяпаза» со счётом 0:1.

Единственный мяч забил Фарид Набиев на 45-й минуте. Это поражение стало серьёзным ударом по чемпионским планам агдамского клуба, который с 52 очками остаётся на втором месте турнирной таблицы. «Кяпаз» благодаря победе поднялся до 21 очка и занимает 10-е место.

В другом матче дня «Нефтчи» примет «Имишли». Игра начнётся в 19:15.

Ранее в туре «Араз-Нахчыван» одержал победу над «Шамахы», «Зиря» обыграла «Карван Йевлах» (оба матча — 1:0), а «Сабах» оказался сильнее «Сумгайыта» со счётом 3:1.

Тур завершится 21 марта встречей «Туран Товуз» — «Габала».