Норвежская принцесса Метте-Марит впервые рассказала о связях с Эпштейном

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит впервые публично рассказала о связях с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В 20-минутном интервью телеканалу NRK Метте-Марит призналась, что познакомилась с Эпштейном в 2011 году. По ее словам, он был близким другом одного из ее знакомых. Она утверждает, что не знала о его преступлениях и стала жертвой обмана.

«Для меня крайне важно признать свою ответственность за то, что я недостаточно тщательно изучила его прошлое, — сказала принцесса в интервью. — И признать ответственность за то, что я настолько поддалась манипуляциям и обману».

Утверждение, согласно которому Метте-Марит не знала о преступлениях Эпштейна, противоречит одному из ее писем, опубликованных минюстом США. В октябре 2011 года она писала Эпштейну, что погуглила его имя и результаты «выглядели не слишком хорошо». Когда ее спросили об этом письме, она ответила, что не помнит обстоятельств этой переписки.