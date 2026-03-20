ДТП унесло жизни двух братьев в Нефтчале - ФОТО

В Нефтчале произошло тяжёлое дорожно‑транспортное происшествие с летальным исходом.

По данным Qafqazinfo, в аварии, зарегистрированной на территории села Гачаккент, погибли двое братьев — Манафли Али Вусал оглу (2011 г. р.) и Манафли Раван Вусал оглу (2009 г. р.). Оба подростка скончались на месте происшествия.

По имеющейся информации, семья погибших проживала в Баку, и братья приехали в село в гости на праздники. Утром, желая прогуляться, они без предупреждения родителей сели в автомобиль, что в итоге и привело к трагедии.

Отмечается, что погибшие были единственными детьми в семье. Также уточняется, что ни один из них не имел водительских прав — в Азербайджане минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем составляет 18 лет.