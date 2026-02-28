МИД Омана: Иран готов обсуждать имеющиеся у него ракеты

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, считает, что Иран готов обсуждать с США имеющиеся у него ракеты, а также другие вопросы, которые не касаются ядерного досье.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

"Я считаю, что Иран готов обсуждать все", - ответил аль-Бусаиди на вопрос о том, согласен ли Иран на консультациях говорить не только о своей ядерной программе, но и о имеющихся у него баллистических ракетах.

"Все, но это должно происходить в надлежащем порядке, в надлежащих рамках", - добавил министр. "Сейчас приоритетом является решение вопроса о ядерной программе путем достижения надлежащей сделки, в которой четко определены обязательства обеих сторон, - пояснил аль-Бусаиди. - Я считаю, что мы обсудили и потенциально достигли договоренностей относительно подхода к обсуждению вопросов, не имеющих отношения к ядерной программе, в контексте регионального диалога между Ираном и его соседями".

Источник: ТАСС