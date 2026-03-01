Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан
Посольство России выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан РФ.
Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.
"Посольство РФ оказывает помощь российским гражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре. Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы", - говорится в публикации.
В Посольстве РФ также подчеркнули, что на данный момент в списках на выезд через Азербайджан числится уже около 500 россиян.
Источник: Report
291