В результате ракетного удара по израильскому Бейт-Шемешу есть погибшие и раненые - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате попадания иранской баллистической ракеты в укрытие в израильском Бейт-Шемеше возросло до девяти.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.

По данным издания, ракета попала в жилой район города, повредив синагогу, бомбоубежище и близлежащие дома.

"Насколько я знаю... удар пришелся прямо на укрытие, и большинство, если не все погибшие, находились там (в общественном бомбоубежище - ред.)", - сказал заместитель комиссара Авшалом Пелед.

Мэр города Шмуэль Гринберг сообщил, что связь с 20 жителями потеряна, ведутся их поиски.

17:32

По меньшей мере восемь человек погибли в израильском городе Бейт-Шемеш близ Иерусалима после ракетного обстрела со стороны Ирана.

Такие обновленные данные привела национальная служба скорой медицинской помощи.

Еще не менее 28 человек получили ранения, среди них 2 человека в тяжелом состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести, еще 24 пострадавших получили легкие травмы. Все они направлены в больницы.

Ранее сообщалось о 6 погибших и 23 пострадавших.

16:50

В результате ракетного удара по израильскому городу Бейт-Шемеш под Иерусалимом погибли пять человек, еще 20 пострадали.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на очевидцев и медиков.

Удар пришелся по городу Бейт-Шемеш в Иерусалимском округе, ранения разной степени тяжести получили десятки человек. Около 30 машин скорой помощи были направлены к месту ЧП. Армия обороны Израиля задействовала свои силы и средства для поиска и спасения раненых.

Кроме того, по данным местных СМИ, женщина в возрасте 60 лет скончалась по дороге в укрытие. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

По данным министерства здравоохранения еврейского государства, с начала операции портив Ирана «Ревущий лев» госпитализированы более 450 человек.