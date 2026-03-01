Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба ВС - ОБНОВЛЕНО

Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави погиб. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, Мусави, а также Секретарь Совета по обороне Ирана адмирал Али Шамхани, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Мохаммад Пакпур и глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде были убиты в результате ударов Израиля и США.

Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави - IRNA.