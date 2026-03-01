В марте жители Земли смогут наблюдать «Поцелуй Венеры»

Жители Земли в течение марта смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений: "Поцелуй Венеры" - сближение Венеры с планетами Сатурн и Нептун и полное лунное затмение, сообщают российские ученые.

Отмечается, что 7 и 8 марта яркая планета Венера окажется рядом с планетами Сатурн и Нептун - это последний благоприятный период для наблюдения Сатурна ближайшие три месяца, до конца июля Сатурн будет недоступен из-за близости к Солнцу. Такие сближения называются "Поцелуй Венеры".

Сближение планет жители Земли смогут увидеть в западной части неба после захода Солнца низко над горизонтом. Для наблюдения лучше воспользоваться биноклем или зрительной трубой.

Источник: ТАСС