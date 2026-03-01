Иранские СМИ опубликовали имена высокопоставленных лиц, убитых в результате атак

Раскрыты имена высокопоставленных лиц, убитых в Иране в результате атак США и Израиля.

Как сообщает Tasnim, в списке значатся верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур, советник верховного лидера Али Шамхани, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави и министр обороны Амир Насирзаде.

Отмечается, что имена других погибших будут раскрыты позднее.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали 14 военных баз США, расположенных в странах Персидского залива.

Источник: Report