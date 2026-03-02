Мирзоян созвонился с Арагчи

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян созвонился с иранским коллегой Аббасом Арагчи и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера аятолла Али Хаменеи и других иранцев в результате ударов США и Израиля, сообщает посольство Ирана в Армении в тг-канале.

Мирзоян заявил о готовности Еревана оказать любую гуманитарную помощь в сложившихся условиях и выразил надежду, что нынешняя ситуация будет урегулирована дипломатическим путем.

В свою очередь Арагчи отметил, что страна находится в условиях полномасштабной войны. Он заявил, что «агрессия США и Израиля не имеет никакого оправдания, поэтому Иран будет обороняться и намерен отомстить за гибель своего лидера».

Источник: Sputnik Армения