Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Хакан Фидан провели по телефону обмен мнениями о нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство иностранных дел, стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионе и риски в сфере безопасности, подчеркнув недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию.

Министры отметили важность урегулирования вопросов дипломатическим путем на основе норм и принципов международного права и сохранения стабильности в регионе, заявив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетным вопросом.

Было отмечено, что отношения стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией приобретают еще большее значение на фоне существующих вызовов.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющих взаимный интерес.