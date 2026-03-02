 23 погибших: Диппредставительства США в Пакистане приостановили работу в связи с протестами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
23 погибших: Диппредставительства США в Пакистане приостановили работу в связи с протестами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:53 - Сегодня
Посольство и генеральные консульства США в Пакистане не будут принимать своих и местных граждан, а также отменили все намеченные на сегодня мероприятия в связи с акциями протеста, вспыхнувшими в воскресенье на фоне событий в Иране.

«Мы следим за сообщениями о продолжающихся демонстрациях у генеральных консульств США в Лахоре и жестоких протестах у генерального консульства США в Карачи, а также за призывами к проведению дополнительных демонстраций у посольства США в Исламабаде и генерального консульства США в Пешаваре. Сотрудникам правительства США предписано ограничить передвижение до дальнейшего уведомления», - сообщили в дипмиссии.

Кроме этого, находящимся в Пакистане гражданам США рекомендовано ограничить свои передвижения по стране до дальнейшего уведомления, следить за местными новостями, соблюдать меры личной безопасности, а также избегать мест массового скопления людей.

«В связи с протестами у генеральных консульств США в Карачи и Лахоре, а также у посольства США в Исламабаде все назначенные на 2 марта, собеседования для получения американских виз и оказания услуг гражданам США отменены», - говорится в уведомлении.

Гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля вызвала протесты пакистанцев. В крупных городах страны, включая столицу, прошли массовые акции протеста. В некоторых городах, в частности - в Карачи, Скарду и Исламабаде, где целями демонстрантов стали американские диппредставительства, а также офисы ООН, дело дошло до откровенного вандализма и столкновений с правоохранительными органами.

Общее число погибших при этом составило не менее 23 человек, свыше 120 получили ранения. Самый резонансный эпизод произошел в Карачи, где протестующие предприняли попытку захвата Генконсульства США. Толпа смогла прорваться во внутренний двор диппредставительства, сорвать и сжечь американский флаг.

2026/03/01 21:16

По меньшей мере 20 человек погибли, более 100 пострадали в Пакистане в ходе протестов против ударов США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники в полиции.

Масштабные акции протеста прошли в Исламабаде, Лахоре, Пешаваре и Карачи. Их участники пытались прорваться к американским представительствам.

Источник: ТАСС

