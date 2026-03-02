Число погибших в иранской провинции Восточный Азербайджан возросло до 38 - ОБНОВЛЕНО
Число иранцев, погибших в результате ударов США и Израиля по провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана с 28 февраля, увеличилось до 38. Об этом сообщило иранское агентство ISNA.
По его сведениям, еще 212 человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее агентство Tasnim приводило данные о 27 жертвах.
12:48
По меньшей мере 27 иранцев погибли в результате ударов США и Израиля по провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана с 28 февраля.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, 1 марта в городе Мераге этой провинции из-за атаки погибли 15 человек.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.
Источник: ТАСС