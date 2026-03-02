 В ОАЭ запретили выселять туристов, не сумевших покинуть страну | 1news.az | Новости
В ОАЭ запретили выселять туристов, не сумевших покинуть страну

Джамиля Суджадинова16:27 - Сегодня
Власти Дубай и Абу-Даби приняли экстренные меры поддержки иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за перебоев в поездках.

Отелям предписано продлевать проживание гостей, которые не могут выехать в установленные сроки по независящим от них причинам.

Согласно распоряжению Департамента экономики и туризма Дубая, гостиницы обязаны сохранять за такими постояльцами номера на прежних условиях бронирования. Управляющим также указано не требовать немедленного освобождения номеров и не настаивать на срочной оплате продления, если гости временно не располагают такой возможностью. Ведомство подчеркнуло, что мера направлена на защиту прав потребителей и обеспечение благополучия посетителей эмирата.

Гостиничному сектору так же рекомендовано обеспечить полное содействие туристам до урегулирования их транспортной ситуации. В случаях продления размещения отели должны оперативно информировать департамент, указывая первоначальные даты бронирования, срок продления и возможные операционные сложности.

Аналогичное решение приняли и власти Абу-Даби. В циркуляре для гостиничного бизнеса указано, что проживание гостей, достигших даты выезда, но не имеющих возможности покинуть страну, должно быть продлено до их фактического отъезда. При этом расходы на размещение временно возьмет на себя Департамент культуры и туризма Абу-Даби, а счета предписано направлять напрямую в ведомство.

Источник: Emarat Al Youm

