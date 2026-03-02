США подтвердили крушение трех истребителей F-15 в Кувейте в результате «дружественного огня» - ВИДЕО

Сегодня утром три американских истребителя F-15 потерпели крушение над территорией Кувейта в результате инцидента с так называемым «дружественным огнём».

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В заявлении отмечается, что три самолёта F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Epic Fury», были сбиты над Кувейтом. Речь идёт о продолжающейся израильско-американской операции против Ирана.

По данным командования, инцидент произошёл в условиях активных боевых действий, которые включали атаки со стороны иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников. В этих условиях американские истребители по ошибке были поражены средствами ПВО Кувейта.

Все шесть членов экипажей успешно катапультировались, были оперативно обнаружены и эвакуированы. Их состояние оценивается как стабильное.

В CENTCOM подчеркнули, что Кувейт признал факт произошедшего. В заявлении также выражена благодарность кувейтским силам обороны за содействие в рамках продолжающейся операции.

В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются.