Иран применил гиперзвуковые ракеты Fattah-2 и баллистические Qadr и Emad

Иран в ходе ударов по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке использовал гиперзвуковые ракеты Fattah-2 и баллистические ракеты Qadr и Emad.

Кадры их применения привела иранская гостелерадиокомпания.

США и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали атаку исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства исламской республики погибли. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции. Исламская республика нанесла ответные удары по еврейскому государству и целям США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС