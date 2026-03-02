В Азербайджане дан старт проекту «Баскетбол везде!» - ФОТО

Состоялась официальная церемония открытия проекта «Баскетбол везде!», реализуемого по совместной инициативе и при поддержке Баскетбольного клуба «Sabah», ОАО « А zərlotereya » и Федерации баскетбола Азербайджана.

Основной целью проекта является повышение доступности баскетбола для всех, эффективная организация досуга молодежи, а также ремонт и обновление баскетбольных площадок, способствующих формированию здоровых привычек и популяризации активного образа жизни. По словам организаторов, данная инициатива наряду с развитием спортивной инфраструктуры в жилых районах будет способствовать укреплению социальной солидарности.

Так, посредством нового сайта Basketbolheryerde . az граждане могут пройти регистрацию и предоставить подробную информацию о территориях, которые, по их мнению, подходят для обустройства баскетбольной площадки.

В рамках мероприятия участники получили возможность встретиться с профессиональными баскетболистами, сыграть с ними на одной площадке и принять участие в мастер-классах. Организованные для молодежи развлекательные конкурсы вызвали большой интерес.

Самым захватывающим моментом дня стал конкурс «Beşdə 5», проведенный за главный приз в размере 5 555 манатов. Участники продемонстрировали свои навыки, командный дух и любовь к спорту.

Отметим, что «Azərlotereya» вносит значительный вклад в развитие баскетбола в стране. Компания также выступает спонсором Баскетбольного клуба «Sabah», поддерживая деятельность команды и развитие местного баскетбола. Данное сотрудничество направлено на укрепление профессионального спорта и создание более широких возможностей для молодых баскетболистов.

