В индийском сегменте социальных сетей в начале года распространился видеоролик, в котором генеральный директор Бомбейская фондовая биржа Сундарараман Рамамурти якобы давал частным инвесторам рекомендации по покупке акций.

Пользователям обещали высокую доходность при следовании его «советам».

Позднее выяснилось, что видео было создано с применением технологий искусственного интеллекта и не имело отношения к реальному выступлению главы биржи. По словам Рамамурти, ролик находился в открытом доступе, и потенциально тысячи инвесторов могли принять решения, полагаясь на поддельные рекомендации.

Рост подобных инцидентов фиксируют и представители индустрии кибербезопасности. Как заявил генеральный директор компании LastPass Карим Тубба, за последние два года количество дипфейков увеличилось почти на 3000%. В 2024 году он сам стал объектом подобной атаки.

Одним из наиболее масштабных случаев стала афера против британской инженерной компании Arup.

По данным полиции Гонконга, сотрудник компании получил сообщение якобы от финансового директора, находившегося в Лондоне, с упоминанием «конфиденциальной сделки».

Затем последовал видеозвонок, в котором участвовали несколько человек, включая предполагаемого финансового директора. Убедившись в подлинности общения, сотрудник перевел 25 млн долларов на пять банковских счетов. Позже выяснилось, что все участники видеоконференции были цифровыми подделками.

По мере усложнения дипфейк-контента развиваются и средства защиты. Современные системы верификации способны анализировать микродвижения лица, особенности поворота головы и даже характер кровотока под кожей, чтобы отличить реального человека от синтезированного изображения.

