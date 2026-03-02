На политической арене Европы Виктор Орбан остается одной из самых обсуждаемых фигур, чей курс продиктован жестким национальным прагматизмом.

Накануне парламентских выборов в Венгрии украинский вопрос перестал быть просто пунктом в международной повестке, а превратился в главный козырь предвыборной гонки. Включив вопросы безопасности и отношений с соседями в фундамент своей кампании, премьер-министр позиционирует действующее руководство как гаранта стабильности, способного уберечь Венгрию от шторма в бушующем море европейского хаоса.

Для Будапешта ситуация вокруг Украины — это не только геополитика, но и вопрос экономической и социальной устойчивости. В своих публичных выступлениях Виктор Орбан связывает три аспекта — энергетику, экономику и физическую безопасность — с действиями Киева и решениями Брюсселя. Позиция венгерского правительства строится на аргументе о необходимости минимизации потерь собственного населения, транслируя тезис о том, что страна не должна нести основное бремя ответственности за конфликт.

В то время как большинство стран ЕС направляет все больше военной помощи Украине, Венгрия придерживается политики нейтралитета в вопросе поставок вооружений. Власти последовательно доносят до электората мысль, что военная и финансовая поддержка Киева может нести риски втягивания страны в масштабное противостояние. Для значительной части избирателей, особенно в провинциальных регионах, аргументы о сохранении мира внутри страны и отказе от участия в чужих конфликтах выглядят весомым фактором при выборе политического курса.

Важное место в позиции Будапешта занимает вопрос транзита энергоресурсов. Венгрия, чья экономика и быт миллионов граждан до сих пор завязаны на импорте углеводородов, рассматривает тему транзита как вопрос национальной безопасности. В Будапеште заявляют, что инфраструктурные решения Киева принимаются без должного учета интересов соседних государств, что создает потенциальные риски для стабильного снабжения нефтью и газом Центральной Европы.

Данная позиция позволяет венгерскому руководству аргументировать свою сдержанность в вопросах введения новых антироссийских санкций в рамках ЕС. Критика санкционного давления Брюсселя стала заметным элементом предвыборной повестки: любой скачок цен на заправках или в супермаркетах власти Будапешта тут же записывает на счет "ошибок Брюсселя и Киева". Это удобная формула: внутренние экономические проблемы подаются избирателю не как промах правительства, а как неизбежное следствие внешнего давления.

Украинская сторона, в свою очередь, уделяет внимание опровержению доводов Будапешта. В Киеве подчеркивают, что действия государства продиктованы исключительно необходимостью обороны и обеспечения безопасности в условиях конфликта. Украинские официальные лица настаивают, что помощь со стороны ЕС и НАТО носит оборонительный характер и не направлена против третьих стран.

Что касается энергетического транзита, Киев настаивает на выполнении условий договоров, указывая, что технические вопросы функционирования инфраструктуры не должны становиться камнем преткновения в политических вопросах.

Украинская дипломатия подчеркивает готовность к диалогу, однако отмечает, что нынешняя позиция Будапешта существенно осложняет достижение взаимопонимания между странами-соседями.

За пределами Венгрии за действиями Виктора Орбана следят с пристальным вниманием. В Европейском союзе признают, что позиция Будапешта всё чаще идет вразрез с общей линией Брюсселя по поддержке Украины. Однако в преддверии выборов европейские организации стараются избегать резких шагов. Любое усиленное давление на Венгрию — будь то финансовые ограничения или жесткая политическая критика — может быть расценено, как попытка внешнего вмешательства в суверенные демократические процессы.

В США и ряде других западных стран к заявлениям Орбана относятся без восторга, но прагматично. Там признают право Венгрии на собственную позицию, но одновременно напоминают, что взаимные обязательства и общая стратегия безопасности стоят выше предвыборных интересов. Тем не менее, Будапешт продолжает придерживаться курса, ориентированного на баланс между выполнением обязательств перед партнерами и защитой внутренних интересов, продиктованных электоральными ожиданиями.

На сегодняшний день украинский вопрос для венгерского руководства — это прежде всего эффективный инструмент, позволяющий переключить внимание общества с внутренних проблем на вопросы внешней безопасности. Противоречия между Будапештом и Киевом вышли за рамки двусторонних споров, став отражением двух принципиально разных стратегий: украинского стремления к защите суверенитета любой ценой и венгерского прагматизма, основанного на исключительно собственных национальных интересах.

Главный вопрос заключается в том, как изменится эта динамика после завершения избирательного процесса.

В мировой политике тактические предвыборные решения редко остаются без последствий, формируя долгосрочный статус страны на международной арене. Пока Венгрия сохраняет за собой право на «особое мнение» в Европе, однако дальнейшее развитие событий покажет, удастся ли Будапешту и дальше эффективно балансировать между интересами национального электората и требованиями международной солидарности.

Вюсаля Азимзаде