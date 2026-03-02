 Как тема Украины стала ключевой во внешнеполитической риторике Будапешта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Как тема Украины стала ключевой во внешнеполитической риторике Будапешта

First News Media16:12 - Сегодня
Как тема Украины стала ключевой во внешнеполитической риторике Будапешта

На политической арене Европы Виктор Орбан остается одной из самых обсуждаемых фигур, чей курс продиктован жестким национальным прагматизмом.

Накануне парламентских выборов в Венгрии украинский вопрос перестал быть просто пунктом в международной повестке, а превратился в главный козырь предвыборной гонки. Включив вопросы безопасности и отношений с соседями в фундамент своей кампании, премьер-министр позиционирует действующее руководство как гаранта стабильности, способного уберечь Венгрию от шторма в бушующем море европейского хаоса.

Для Будапешта ситуация вокруг Украины — это не только геополитика, но и вопрос экономической и социальной устойчивости. В своих публичных выступлениях Виктор Орбан связывает три аспекта — энергетику, экономику и физическую безопасность — с действиями Киева и решениями Брюсселя. Позиция венгерского правительства строится на аргументе о необходимости минимизации потерь собственного населения, транслируя тезис о том, что страна не должна нести основное бремя ответственности за конфликт.

В то время как большинство стран ЕС направляет все больше военной помощи Украине, Венгрия придерживается политики нейтралитета в вопросе поставок вооружений. Власти последовательно доносят до электората мысль, что военная и финансовая поддержка Киева может нести риски втягивания страны в масштабное противостояние. Для значительной части избирателей, особенно в провинциальных регионах, аргументы о сохранении мира внутри страны и отказе от участия в чужих конфликтах выглядят весомым фактором при выборе политического курса.

Важное место в позиции Будапешта занимает вопрос транзита энергоресурсов. Венгрия, чья экономика и быт миллионов граждан до сих пор завязаны на импорте углеводородов, рассматривает тему транзита как вопрос национальной безопасности. В Будапеште заявляют, что инфраструктурные решения Киева принимаются без должного учета интересов соседних государств, что создает потенциальные риски для стабильного снабжения нефтью и газом Центральной Европы.

Данная позиция позволяет венгерскому руководству аргументировать свою сдержанность в вопросах введения новых антироссийских санкций в рамках ЕС. Критика санкционного давления Брюсселя стала заметным элементом предвыборной повестки: любой скачок цен на заправках или в супермаркетах власти Будапешта тут же записывает на счет "ошибок Брюсселя и Киева". Это удобная формула: внутренние экономические проблемы подаются избирателю не как промах правительства, а как неизбежное следствие внешнего давления.

Украинская сторона, в свою очередь, уделяет внимание опровержению доводов Будапешта. В Киеве подчеркивают, что действия государства продиктованы исключительно необходимостью обороны и обеспечения безопасности в условиях конфликта. Украинские официальные лица настаивают, что помощь со стороны ЕС и НАТО носит оборонительный характер и не направлена против третьих стран.

Что касается энергетического транзита, Киев настаивает на выполнении условий договоров, указывая, что технические вопросы функционирования инфраструктуры не должны становиться камнем преткновения в политических вопросах.

Украинская дипломатия подчеркивает готовность к диалогу, однако отмечает, что нынешняя позиция Будапешта существенно осложняет достижение взаимопонимания между странами-соседями.

За пределами Венгрии за действиями Виктора Орбана следят с пристальным вниманием. В Европейском союзе признают, что позиция Будапешта всё чаще идет вразрез с общей линией Брюсселя по поддержке Украины. Однако в преддверии выборов европейские организации стараются избегать резких шагов. Любое усиленное давление на Венгрию — будь то финансовые ограничения или жесткая политическая критика — может быть расценено, как попытка внешнего вмешательства в суверенные демократические процессы.

В США и ряде других западных стран к заявлениям Орбана относятся без восторга, но прагматично. Там признают право Венгрии на собственную позицию, но одновременно напоминают, что взаимные обязательства и общая стратегия безопасности стоят выше предвыборных интересов. Тем не менее, Будапешт продолжает придерживаться курса, ориентированного на баланс между выполнением обязательств перед партнерами и защитой внутренних интересов, продиктованных электоральными ожиданиями.

На сегодняшний день украинский вопрос для венгерского руководства — это прежде всего эффективный инструмент, позволяющий переключить внимание общества с внутренних проблем на вопросы внешней безопасности. Противоречия между Будапештом и Киевом вышли за рамки двусторонних споров, став отражением двух принципиально разных стратегий: украинского стремления к защите суверенитета любой ценой и венгерского прагматизма, основанного на исключительно собственных национальных интересах.
Главный вопрос заключается в том, как изменится эта динамика после завершения избирательного процесса.

В мировой политике тактические предвыборные решения редко остаются без последствий, формируя долгосрочный статус страны на международной арене. Пока Венгрия сохраняет за собой право на «особое мнение» в Европе, однако дальнейшее развитие событий покажет, удастся ли Будапешту и дальше эффективно балансировать между интересами национального электората и требованиями международной солидарности.

Вюсаля Азимзаде

Поделиться:
174

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука - ФОТО

Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

В мире

Что происходит в Иране? Хроника войны

Политика

Байрамов и Каллас обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

В мире

СМИ: Израиль ударил по дому врио верховного лидера Ирана

Ливан ввел запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы»

Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером

Сенатор-республиканец: Куба станет следующей целью США после Ирана

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Пезешкиан осудил удар по школе для девочек на юге Ирана

В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки Али Хаменеи

СМИ: Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана

Небо над Ближним Востоком опустело: авиакомпании массово отменяют рейсы после ударов США и Израиля по Ирану

Последние новости

Президент Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука - ФОТО

Сегодня, 16:52

СМИ: Израиль ударил по дому врио верховного лидера Ирана

Сегодня, 16:43

Ливан ввел запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы»

Сегодня, 16:40

Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером

Сегодня, 16:37

Сенатор-республиканец: Куба станет следующей целью США после Ирана

Сегодня, 16:35

Число погибших в иранской провинции Восточный Азербайджан возросло до 38 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:32

Иран применил гиперзвуковые ракеты Fattah-2 и баллистические Qadr и Emad

Сегодня, 16:30

В ОАЭ запретили выселять туристов, не сумевших покинуть страну

Сегодня, 16:27

Объявлена срочная эвакуация с кипрского аэропорта Пафос после обнаружения БПЛА - ВИДЕО

Сегодня, 16:23

В Сиязани в собственном доме обнаружено тело 16-летней девочки

Сегодня, 16:20

Как тема Украины стала ключевой во внешнеполитической риторике Будапешта

Сегодня, 16:12

Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:08

В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 16:05

США подтвердили крушение трех истребителей F-15 в Кувейте в результате «дружественного огня» - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

23 погибших: Диппредставительства США в Пакистане приостановили работу в связи с протестами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:53

Израиль ликвидировал высокопоставленных сотрудников минразведки Ирана

Сегодня, 15:45

Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

Сегодня, 15:28

Геомагнитное поле в ближайшие дни будет нестабильным

Сегодня, 15:25

В Иране назначили исполняющего обязанности министра обороны

Сегодня, 15:20

Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

Сегодня, 15:17
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50