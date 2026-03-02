Байрамов и Каллас обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора Байрамова и Каллас.

Согласно заявлению, стороны в частности обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, выразили серьезную обеспокоенность эскалацией и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

"Была отмечена значимая роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан государств - членов Европейского союза. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД.