Неправильный поворот на этой дороге может обернуться штрафом - ВИДЕО

Дорожная разметка на улице Сараево в Хатаинском районе Баку стала предметом бурных обсуждений в социальных сетях.

Как сообщает Qafqazinfo, некоторые пользователи, поделившиеся видео с этого участка, отметили, что при совершении поворота водители вынуждены нарушать правила. В то же время многие другие утверждают, что при правильном выборе радиуса поворота нарушения не происходит, а сама разметка призвана предотвратить заторы и хаотичное движение на дороге.

В ответ на запрос Qafqazinfo начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку (БГДП), майор полиции Тогрул Насирли заявил, что водителям следует быть внимательнее, чтобы не нарушать правила:

«К сожалению, на указанном участке некоторые водители нарушают требования разметки. При выявлении подобных фактов в отношении водителей принимаются меры в соответствии с законом. Согласно действующему законодательству, пересечение сплошной линии горизонтальной разметки 1.1 запрещено и влечет за собой административную ответственность. За нарушение требований данной разметки, согласно статье 327.1 Кодекса об административных проступках, предусмотрен штраф в размере 40 манатов. Мы просим водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать требования дорожной разметки».