Что происходит в Иране? Хроника войны

Ялчин Алиев14:58 - Сегодня
Что происходит в Иране? Хроника войны

Ситуация в Иране с 28 февраля 2026 года перешла в фазу полномасштабного вооруженного конфликта после скоординированной атаки США и Израиля.

Ударам предшествовал очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Консультации, проходившие при посредничестве Омана, продлились несколько часов и не привели к каким-либо договорённостям. Президент США Дональд Трамп выразил разочарование их безуспешностью, тогда как представители Ирана и посредники сообщили о «существенном прогрессе» и подтвердили намерение продолжить переговоры на следующей (то есть уже на этой неделе) в Вене.

В субботу, 28 февраля утром США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана, которую американцы назвали «Эпическая ярость», а израильтяне - «Рык льва».

В качестве целей операции официально была заявлена ликвидация ядерной программы Ирана, ракетных мощностей и верхушки политического руководства Исламской Республики для «смены режима».

По территории Ирана выпущено более 500 ракет и задействованы сотни БПЛА. Взрывы зафиксированы в Тегеране, Исфахане, Куме, Керманшахе и Тебризе. При нанесении ударов использовались ракеты «Томагавк», БПЛА, системы HIMARS и авиация. Впервые в бою применены дроны спецподразделения Task Force Scorpion Strike.

Одним из самых резонансных событий стала информация о гибели высших лиц Ирана. Так, президент США Дональд Трамп и израильские власти подтвердили гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате удара по району Пастер в Тегеране. Иранские СМИ позже подтвердили его смерть. В стране объявлен 40-дневный траур. Вместе с Хаменеи погибли также несколько членов его семьи.

Помимо духовного лидера, сообщается также о гибели командующего сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР – элитных частей вооруженных сил Ирана) Мохаммада Пакпура и министра обороны Азиза Насирзаде.

«Хаменеи мертв, это величайший шанс для иранского народа вернуть свою страну», - заявил Трамп. Он констатировал, что большая часть руководства Ирана погибла в результате ударов по исламской республике. При этом Трамп добавил, что массированные и точечные бомбардировки, однако, будут продолжаться без перерыва в течение недели «или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире».

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала смерть Хаменеи «переломным моментом в истории Ирана»: «Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы».

МИД Китая заявил, что нападение на высшего лидера Ирана является «серьезным нарушением суверенитета и безопасности страны, а также нарушением принципов и целей Устава ООН и основных норм международных отношений».

Удар был нанесен и по штаб-квартире проиранской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке (Джурф-эль-Сахр). Есть погибшие.

Впоследствии появились сообщения о назначении Алирезы Арафи исполняющим обязанности Верховного лидера.

Наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви заявил, что любая попытка назначить преемника Хаменеи потерпит неудачу. По его словам, смерть Хаменеи означает фактический конец исламской республики. Пехлеви призвал военных и силовиков «отказаться от рушащегося режима и присоединиться к народу в мирном переходе к свободному Ирану». Пехлеви также призвал иранцев сохранять бдительность и готовиться к массовой мобилизации на улицах, добавив, что «момент для решительных действий близок и что победа и свобода в пределах досягаемости».

В Иране сформирован Руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи. В состав Совета вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голямхоссейн Мохсени Эджейи и аятолла Алиреза Арафи.

Наиболее тяжелым инцидентом с точки зрения мирных жертв стал удар по югу Ирана. В городе Минаб ракета попала в начальную школу для девочек. По разным данным (иранский Красный Полумесяц и СМИ), число погибших детей и сотрудников составляет от 108 до 160 человек.

Общие потери в Иране по состоянию на 2 марта, согласно иранским источникам, составляют более 550 погибших и порядка 1000 раненых по всей стране.

Иран потребовал созыва внеочередного заседания Совета безопасности ООН для осуждения агрессии США и Израиля.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ИРИ «на основе неотъемлемого права на самооборону будет использовать все свои оборонные и военные возможности для защиты целостности страны». При этом, по его словам, стране не нужно прибегать к чьей-либо помощи, чтобы защитить себя, она способна противостоять агрессии самостоятельно.

По словам Арагчи, Вашингтон начал военную операцию против Ирана, несмотря на то что сторонам удалось добиться серьезного «прогресса на переговорах» и на то, что «сделка была достижима». При этом Арагчи подчеркнул, что Тегеран не откажется от своего права на обогащение урана.

Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассматривает возмездие за удары, нанесённые Израилем и США, как своё «законное право и обязанность». Убийство Хаменеи он охарактеризовал как «объявление войны мусульманам всего мира», и пообещал, что правительство продолжит путь духовного лидера.

Массированные ответные удары, последовавшие на американо-израильскую атаку, затронули не только Израиль, но и соседние страны, где размещаются военные базы США. Десятки ракет были выпущены по Тель-Авиву и Хайфе. Сообщается о частичном обрушении зданий и жертвах (минимум 1 погибший в Тель-Авиве, 9 - в Бейт-Шемеше).

Военные базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии также подверглись иранским ракетным атакам. Американцы подтвердили гибель 3 своих военнослужащих и тяжелые ранения еще 5 человек в результате ударов Ирана по базам.

В Дубае обломки ракет вызвали пожар в отеле Burj Al Arab, также зафиксирован взрыв на острове Палм-Джумейра, поврежден международный аэропорт в Абу-Даби.

Иранские БПЛА атаковали оманский порт Дукм. Поврежден жилой модуль, ранен иностранный рабочий. Также атакован танкер Skylight у берегов Омана.

В Манаме (Бахрейн) под удар попал отель Crown Plaza и район Джуффаир, где располагается база 5-го флота США.

Иранский дрон поразил нефтяную платформу ОАЭ в Персидском заливе и один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии.

Атаке подвергся также международный аэропорт Кувейта, несколько работников которого получили ранения.

Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана и Бахрейна провели в дистанционном формате заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и заявили, что сохраняют за собой право ответить на иранские удары.

В Ираке и Пакистане толпы протестующих атаковали американские дипмиссии. Так, в пакистанском Карачи люди прорвалась в здание консульства США и подожгли его. В результате столкновений полиции пришлось применить оружие - погибло не менее 10 человек.

В Багдаде сотни протестующих пытались штурмовать «Зеленую зону» и посольство США. Применен слезоточивый газ, есть раненые.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созвал экстренное заседание Совбеза, назвав происходящее «предательством дипломатии» и угрозой невообразимого масштаба.

Россия и Северная Корея осудили действия США и Израиля, назвав их «неспровоцированным актом агрессии против суверенного государства». Китай, Турция и ряд других стран также осудили агрессию против Ирана, но вместе с тем осудили атаки Ирана на страны региона, призвав Тегеран уважать территориальную целостность и суверенитет государств Персидского залива.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе. Они заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану. Вместе с тем лидеры трех стран выступили с осуждением нанесения Ираном ответных ударов по объектам в соседних странах.

Фридрих Мерц заявил, что мир оказался перед дилеммой возможной международной войны. Он выразил опасение, что операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана не лишена серьёзных рисков, а её последствия сложно прогнозировать.

Дональд Трамп, между тем, призвал иранский народ к восстанию, заявив, что «время тирании подошло к концу».

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 24 часа по Израилю было проведено 62 волны атак ракет и дронов. Большинство их перехвачено, но города истощены постоянными тревогами.

Также появились сообщения о новой волне ракет со стороны Ирана, нацеленных на американский авианосец и французскую базу в регионе.

Опубликован список погибших иранских чиновников. Помимо Хаменеи, подтверждена смерть министра обороны Азиза Насирзаде, главы КСИР Мохаммада Пакпура и секретаря Совбеза Али Шамхани.

Между тем, нефтяной рынок реагирует на угрозу блокады Ормузского пролива, что может привести к блокировке поставок порядка 20% мирового объема нефти и сжиженного природного газа. На этих опасениях цена на нефть подскочила на 10%, приближаясь к $100 за баррель.

На фоне внешних ударов внутри Ирана активизировались оппозиционные силы. Так называемые «Отряды сопротивления» (NCRI) заявляют о захвате ряда административных зданий в провинциях. В крупных городах (Тегеран, Мешхед) продолжаются протесты, начавшиеся еще в январе.

По данным новостного агентства активистов в области прав человека (HRANA), число погибших в столкновениях с силовиками внутри Ирана за последние месяцы и дни превысило 7 000 человек. В стране практически полностью отключен интернет.

