Рютте: НАТО не будет принимать участия в операции США против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет участвовать в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает BBC.

«Нет, это явно кампания, которую ведут исключительно американцы и израильтяне», — отметил он, отвечая на вопрос о возможном вовлечении сил НАТО.

28 февраля Израиль нанес удары по территории Ирана, к которым затем присоединились США, начав собственную операцию под названием «Эпическая ярость».

Основной целью атак стало руководство страны: в результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера была полностью разрушена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных дней.