Джим Керри убит и заменен двойником? - ФОТО - ВИДЕО

На днях 64-летний голливудский актер Джим Керри стал лауреатом почётной премии «César Awards» во время церемонии, прошедшей в Париже.

Награда была вручена за вклад в мировой кинематограф – со сцены звезда культовой комедии «Маска» поблагодарил семью и коллег, а также отметил, что для него это особенный вечер.

Однако сразу после церемонии в соцсетях разгорелась дискуссия, связанная с внешним видом актёра. Пользователи обратили внимание на его изменившийся имидж - длинные волосы и более моложавую внешность - и начали активно обсуждать это соцсетях. В комментариях появились многочисленные предположения о пластических процедурах, а также конспирологические версии о том, что на мероприятии якобы присутствовал двойник или клон актёра. Даже пользователи, скептически относящиеся к теориям заговора, утверждают в своих комментариях, что видят различия во внешности и поведении актёра. В публикациях обращают внимание на цвет глаз - по словам комментаторов, раньше они казались карими, тогда как сейчас выглядят зелёно-голубыми.

Также обсуждается пластика: в соцсетях пишут, что манера жестикулировать и держаться на сцене отличается от той, к которой зрители привыкли за годы его публичных выступлений. Есть и версия о том, что Джим Керри скончался или был убит где-то между 2015 и 2017 годами, и возможным подтверждением этому может служить прекращение съемок после 2017 года.

Сам Джим Керри не делал официальных заявлений по поводу теорий о клоне, пластической операции и т.д. – на данный момент все разговоры об этом остаются на уровне интернет-дискуссий.