По меньшей мере шесть американских военных баз и других объектов на Ближнем Востоке получили различные разрушения после ударов Ирана.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), которая проанализировала имеющиеся у нее в распоряжении спутниковые снимки, видеозаписи и заявления американских военных.

В частности, Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне, Ираке, ОАЭ и в Кувейте. Газета отмечает, что ряд сооружений, в том числе здания со спутниковым оборудованием, были сильно повреждены или полностью разрушены. Под удар, в частности, попал штаб Пятого флота США в Манаме (Бахрейн), базы в Ираке и Кувейте, а также использующийся американцами порт в Дубае. NYT не располагает данными о погибших и раненых американцах, но официальные власти сообщали о трех убитых военнослужащих.

Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции.

Источник: ТАСС