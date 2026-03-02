МВД: Большинство ДТП с участием двухколесного транспорта заканчивается гибелью людей - ВИДЕО

Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств заканчивается гибелью или травмами.

Каждый водитель мотоцикла и мопеда должен знать об этом и относиться к данному вопросу со всей серьезностью.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел к водителям мопедов и мотоциклов.

Было отмечено, что аварии, зафиксированные камерами наблюдения, происходят из-за превышения скорости, движения против потока, проезда на красный свет светофора, совершения опасных маневров и нарушения требований дорожных знаков:

«Еще опаснее то, что эти водители, словно гордясь своими поступками, снимают допущенные нарушения на видео и делятся ими в социальных сетях, подавая дурной пример другим участникам дорожного движения.

Подобными действиями они не только сами становятся жертвами аварий, но и создают реальную угрозу для жизни окружающих.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД рекомендует водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств быть положительным примером для общества, не нарушая правила, а строго соблюдая нормы дорожного движения и техники безопасности», - говорится в обращении.