ЦАХАЛ сообщил об ударах по 70 объектам «Хезболлы» в Ливане - ВИДЕО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по 70 объектам "Хезболлах" в Ливане, включая склады с оружием и ракетные установки.

"Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов по целям "Хезболлах" на юге Ливана. В рамках атаки было нанесено более 70 ударов по складам оружия и ракетным установкам "Хезболлах" в различных местах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "перед ударами были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения".