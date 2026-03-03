Марк Цукерберг с женой купили особняк в «бункере миллионеров» за рекордную сумму

Основатель Meta Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели особняк на частном острове Indian Creek в Майами за 170 миллионов долларов (289 миллионов манатов).

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что сделка стала самой дорогой в истории округа Майами-Дейд, превзойдя предыдущий рекорд - продажу особняка на Star Island за 120 млн долларов (204 миллиона манатов) в 2025 году.

Остров Indian Creek в заливе Бискейн известен как закрытая территория с собственной охраной, дорогами, загородным клубом и гольф-полем, недоступными для широкой публики. Именно из-за высокой концентрации сверхбогатых жителей его называют «бункером миллионеров». Среди соседей Цукерберга - Иванка Трамп и Джаред Кушнер, американский предприниматель, финансист и корпоративный рейдер Карл Айкан, игрок в американский футбол Том Брэди и т.д.

По данным издания, объект был приобретён у пластического хирурга Аарона Роллинса - на участке расположен частично завершённый особняк. Отмечается, что официальные представители Марка Цукерберга отказались от каких-либо комментариев на тему покупки особняка.

Состояние М.Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, оценивается более чем в 230 млрд долларов (391 млрд манатов). Пока не уточняется, станет ли дом в Майами его постоянной резиденцией или пополнит портфель недвижимости, в который уже входят объекты в Калифорнии, Вашингтоне и на Гавайях.