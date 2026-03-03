В Азербайджане оценили уровень цифровой грамотности учащихся 5-х классов

В Азербайджане проведено диагностическое оценивание цифровых навыков учащихся 5-х классов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образовани, с 9 по 28 февраля было проведено электронное диагностическое оценивание по предмету «Информатика» с целью определения текущего уровня цифровых навыков учащихся 5-х классов.

В ведомстве сообщили, что в оценивании приняли участие в общей сложности 118 137 школьников по всей стране.

В образовательных учреждениях расширяются инициативы, направленные на развитие цифровых компетенций; в центре внимания находится формирование у учащихся навыков эффективного и безопасного использования современных технологий.

Данное оценивание служит целям измерения цифровой грамотности в 5-х классах, повышения качества образования, выявления потребностей в развитии и системного анализа результатов. Полученные данные станут основой для планирования шагов по дальнейшему совершенствованию учебного процесса, усилению методической поддержки и повышению успеваемости учащихся.

Отметим, что основной целью оценивания является повышение уровня знаний и умений школьников в области цифровых навыков, сокращение доли учащихся с низкими результатами и увеличение числа отличников для улучшения общих показателей качества. Такой подход направлен на обеспечение устойчивого развития цифровой грамотности.